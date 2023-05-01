В ОК Південь повідомили про відсторонення одного з начальників ТЦК після звинувачень у корупції та незаконному збагаченні.

Ім’я начальника ТЦК, про якого йдеться, у ОК Південь не назвали.

– Нульовий рівень толерантності до корупції – принципова позиція сучасних Збройних Сил України. Звинувачення у корупції чи незаконному збагаченні на адресу одного з начальників територіального центру комплектування та соціальної підтримки шкодять високому рівню довіри до ЗСУ та дискредитують важливий сьогодні процес мобілізації, – йдеться у повідомленні.

В ОК Південь закликали не ототожнювати дії окремих персон з усією армією, та запевнили, що беззастережно сприятимуть розслідуванню всіх оприлюднених даних.

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– Зі свого боку, командуванням вже призначено службову і профільну перевірки за напрямками відповідних структур, посадовця усунуто на цей час від виконання службових обов’язків, – йдеться у повідомленні ОК Південь.

Джерело : ОК Південь

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