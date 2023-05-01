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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Повітряні сили показали споряджені американськими ракетами Су-25 з посланнями для окупантів

Повітряні сили показали споряджені американськими ракетами Су-25 з посланнями для окупантів
Фото: Міноборони

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив у Telegram фото ракет з посланнями для військових РФ.

На ракетах видно написи “За діточок Умані та уманчан” і “Русня, за ваші злочини горіти вам у пеклі”.

Речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що особливість фото в тому, що Су-25 озброєний американськими ракетами Zuni, передачу яких США анонсували в січні.

– Вони мають у декілька разів більшу дальність, аніж радянські С-8, що суттєво підвищує можливості української штурмової авіації, – йдеться у повідомленні.

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