Окупанти у марних спробах залякати українців продовжують масовані ракетні удари, бо не здатні змиритися із провалом.

Таку думку висловив британський військовий експерт Френк Ледвідж.

За його словами, росіяни вже використали 90% переданих Іраном дронів та суттєво вичерпали свій запас ракет. А ось виготовляти нові снаряди Москві вкрай складно через санкції, що спричинили дефіцит електронних компонентів.

— Але за минулі шість тижнів росіяни зібрали новий запас — можливо, якусь кількість виготовили, ще якусь взяли зі складів, може, щось отримали з Ірану. Цього їм вистачить для відносно невеликої ракетної атаки національного масштабу, але вже не такого (розмаху, – Ред.), як у 2022 році, — каже Ледвідж.

Він підкреслює, що метою цих атак може бути тероризм, адже ворог намагається залякати українців, хоча це марно. Ледвідж підкреслив, що Україна вистояла у важку зиму і як ніколи налаштована на перемогу. Тому головної цілі Росія не досягла й не досягне у майбутньому.

Крім того, висока ефективність української протиповітряної оборони робить запуск ракет для росіян економічно неефективним. Військовий експерт припускає, що командири в РФ розуміють, що вони витрачають сотні ракет марно, але не доносять це безпосередньо диктатору Володимиру Путіну через страх.

За словами експерта, розумним рішенням командування було б змінити цілі, але вище командування Росії не дозволить собі такого кроку. Він каже, що у РФ навряд чи погодяться з тезою, що їхня кампанія повністю провалилася, а єдине, що вдалося зробити — це виснажити запаси дорогих і військово значущих ракет. Тому ракетні обстріли продовжаться.

Джерело : Новое время

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