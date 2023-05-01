У двох областях через обстріли є значні пошкодження мережевої інфраструктури – Міненерго

Через обстріли російських військ є значні пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській та Херсонській областях.

Про це повідомляє Міненерго.

– Увечері 30 квітня та в ніч на 1 травня ворог завдав чергового масованого удару по Україні. Пошкоджень об’єктів, що генерують електроенергію, не зафіксовано. Однак є суттєві пошкодження розподільних мереж, – ідеться у повідомленні.

Як наслідок, знеструмлено частину споживачів Дніпра та області. Також ускладнилась ситуація з електропостачанням на Херсонщині – знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у місті Херсон та 7,1 тисячі – в області.

У Міненерго вказують, що повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що енергетики виконують роботи з відновлення постачання електроенергії цілодобово. Зокрема, за минулу добу заживлено понад 7 тисяч абонентів на Донеччині та близько 3 тисяч – на Сумщині.

Джерело : Міненергетики

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