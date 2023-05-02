ЗСУ вже активно застосовують американські ракети Zuni у боротьбі проти російських загарбників.

Українські військові адаптували їх до радянських літаків Су-25, що значно підвищило можливості нашої штурмової авіації.

Zuni – це некерована авіаційна ракета класу “повітря – земля”, на озброєння ВМС і ВПС США була прийнята у 1957 році.

Ракета призначена для ураження малорозмірних наземних та надводних цілей, може оснащуватися різними видами бойових частин.

Кумулятивно-уламкова бойова частина пробиває броню завтовшки близько 500 мм. Максимальна дальність прицільного пострілу Zuni – 8 км.

Стабілізація ракети в польоті забезпечується обертанням. Для використання з ракетами пропонується пусковий пристрій LAU-10, має чотири трубчасті напрямні, в які розміщуються ракети.

З 2011 року випускається модернізована високоточна версія Zuni з лазерним наведенням. Відомо, що саме цю версію передали ЗСУ.

Технічні характеристики ракети Zuni:

Калібр снаряда: 127 мм;

Довжина снаряда: 2790 мм;

Маса снаряда: 46,3 – 61,6 кг (залежить від типу двигуна та бойової частини);

Маса бойової частини: 20,7 – 25,6 кг;

Типи бойової частини: осколково-фугасна, фугасна, бронебійна, сигнальна, димова;

Максимальна швидкість: 725 м/c;

Дальність стрільби: 8 км.

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