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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Залетіли на швидкості 160 км/год: як воїни ССО “евакуювали” дві БМП окупантів

боєць ССО

Українські військові здійснили наліт на позиції російських окупантів та “евакуювали” дві БМП противника.

Про це розповів боєць Сил спеціальних операцій ЗС України.

– Знаковою операцією для нас був наліт на позиції, де перебувала і техніка, і особовий склад противника. Ми з групою на одному пікапі на швидкості близько 160 км/год через дорогу, яка прострілюється та контролюється, проскочили до лісосмуги, яка веде до ворожих позицій. Швиденько спішилися, взяли всі вогневі засоби, розділилися на дві підгрупи, – сказав він.

За словами військового, одна група здійснювала наліт на позиції загарбників, а інша – прикриття.

– З групою, яка здійснювала наліт, ми зайшли на позиції, витіснили ворога, який відкрив по нам вогонь зі стрілецької зброї, і після цього він покинув свою техніку. Це були дві БМП, які ми успішно евакуювали. Зараз ця техніка працює у складі підрозділів піхоти на користь Збройних сил України, – додав воїн ССО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 432-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
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