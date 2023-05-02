Російські окупаційні війська здійснюють регулярні авіаційні бомбардування території України, щодня випускаючи до 20 авіабомб.

Про це розповів сьогодні на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він нагадав, що Збройні сили України поки що не можуть протидіяти російським авіабомбам, на відміну від крилатих ракет.

Ворог щодня застосовує керовані авіаційні бомби як по лінії державного кордону України, так і по лінії бойового зіткнення.

– Щодня близько 20 керованих авіабомб летять у прифронтові зони. Зроблені вони російським методом, нещодавно і не завжди якісно. Бомби летять близько 70 км і влучають, на жаль, по об’єктах цивільної інфраструктури, дитсадках, школах, житлових будинках, – наголосив Ігнат.

Він уточнив, що немає ефективних методів боротьби з самими бомбами. Потрібно знищувати їх носії – російські винищувачі Су-34, Су-35, які завдають ударів.

Ігнат додав, що під атакою цих літаків перебувають області України, розташовані на лінії бойового зіткнення: починаючи з Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької та аж до Одеської, оскільки “море – це також лінія фронту”.

Як пояснив Ігнат, для протидії авіаударам РФ Україні потрібна “довга рука”, тобто далекобійна зброя. Наразі наша країна вже отримала два дивізіони зенітно-ракетних комплексів Patriot, які дозволяють вражати ворожі цілі на відстані 100-150 км. Такі комплекси могли б відігнати російську авіацію подалі від кордонів України, але їх має бути більше.

– На жаль, таких комплексів у нас не так багато, лише два дивізіони. Чекаємо на SAMP/T, чекаємо на рішення по літаку, який всі хочуть бачити в українській армії: це F-16, який може все докорінно змінити, протидіяти російській авіації на тій чи іншій лінії фронту, – пояснив Ігнат.

Як відомо, 1 травня, російські війська завдали авіаудару по Чернігівщині. Вони запустили дві керовані авіабомби з російських літаків Су-35 по населеному пункту Лизунівка. Внаслідок атаки загинула дитина.

Джерело: Media Center Ukraine

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