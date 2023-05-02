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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Допоміг влаштувати терор у Херсоні: оголошено підозру головному охоронцю Януковича

СБУ оголосила підозру Заневському
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру В’ячеславу Заневському – екскерівнику охорони колишнього президента-втікача Віктора Януковича.

За даними СБУ, після того, як війська РФ захопили Херсон та частину Миколаївщини, він допомагав у придушенні руху опору та в поширенні окупаційного режиму.

Слідство встановило, що в липні 2022 року із Заневським зв’язався його син. Він входив до складу російських угруповань на тимчасово захоплених територіях Півдня України.

Окупант закликав батька допомогти каральним органам РФ у виявленні українських патріотів, зокрема учасників АТО та ветеранів Збройних сил України. Заневський у відповідь надав контакти двох своїх знайомих: так званих очільників окупаційних “мвс” і “державної служби безпеки” на Херсонщині.

Згодом ці особи передавали дані про місцевих мешканців та сприяли викраденню людей.

Заневський також консультував військові підрозділи РФ щодо тактики ведення боїв проти української армії.

Колишній керівник охорони Януковича отримав підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво країні-агресору).

В’ячеслав Заневський зараз переховується на території РФ. Тривають заходи для притягнення його до відповідальності.

У березні український суд наклав арешт на все майно керівника охорони Віктора Януковича. Йдеться про активи на загальну вартість майже 50 млн грн.

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Допоміг влаштувати терор у Херсоні: оголошено підозру головному охоронцю Януковича

Джерело: СБУ
Війна в Україні, Віктор Янукович, Миколаївська область, охорона, Російська агресія, СБУ, Херсон
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