Палаючі результати. У ГУР показали роботу флотилії дронів-камікадзе

Українські розвідники оприлюднили відео, як флотилія дронів-камікадзе знищує техніку окупантів.

Про це пише пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначено, що створення власної флотилії FPV дронів-камікадзе було ще в січні анонсоване спецпідрозділом Крила.

– Вже сьогодні маємо змогу спостерігати за результатами роботи наших пілотів, – йдеться у повідомленні.

Раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що наразі Росія не планує наступальні операції на інших ділянках фронту, більш того – окупаційні війська повністю і всюди перейшли в позиційну оборону.

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