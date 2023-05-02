Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Палаючі результати. У ГУР показали роботу флотилії дронів-камікадзе
Українські розвідники оприлюднили відео, як флотилія дронів-камікадзе знищує техніку окупантів.
Про це пише пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.
Зазначено, що створення власної флотилії FPV дронів-камікадзе було ще в січні анонсоване спецпідрозділом Крила.
– Вже сьогодні маємо змогу спостерігати за результатами роботи наших пілотів, – йдеться у повідомленні.
Раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що наразі Росія не планує наступальні операції на інших ділянках фронту, більш того – окупаційні війська повністю і всюди перейшли в позиційну оборону.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.