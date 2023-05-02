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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Палаючі результати. У ГУР показали роботу флотилії дронів-камікадзе

дрон
Фото: Pexels

Українські розвідники оприлюднили відео, як флотилія дронів-камікадзе знищує техніку окупантів.

Про це пише пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначено, що створення власної флотилії FPV дронів-камікадзе було ще в січні анонсоване спецпідрозділом Крила.

– Вже сьогодні маємо змогу спостерігати за результатами роботи наших пілотів, – йдеться у повідомленні.

Раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що наразі Росія не планує наступальні операції на інших ділянках фронту, більш того – окупаційні війська повністю і всюди перейшли в позиційну оборону.

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Війна в Україні, Військова техніка, Дрони, Розвідка
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