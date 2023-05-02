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Переговори про вступ України в ЄС можуть початися цього року – глава МЗС Чехії

Україна ЄС
Фото: Pixabay

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що переговори щодо вступу України в Євросоюз можуть початись вже найближчим часом.

Про це повідомляє Euroactiv.

Зазначено, що раніше президент Чехії Петр Павел пообіцяв просувати початок переговорів про вступ України до ЄС вже до кінця цього року.

– Я можу собі це уявити, але має бути консенсус у всьому ЄС-27, – сказав Ліпавський.

Водночас він додав, що багато країн ЄС налаштовані скептично, і Чехія намагається розвіяти їхні сумніви.

Глава чеського МЗС наголосив, що Україна повинна буде виконати всі умови і “не зможе користуватися жодними послабленнями”.

Раніше президент Італії Серджо Матарелла і прем’єрка Джорджа Мелоні заявили, що підтримують якнайшвидший вступ України в Євросоюз, і пообіцяли посприяти цьому.

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Переговори про вступ України в ЄС можуть початися цього року – глава МЗС Чехії

Джерело: Euroactiv

ЄС, Україна, Чехія
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