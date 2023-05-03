У Чернігівській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед вибухами в області було оголошено повітряну тривогу.

Портали, що відстежують активність ворога у повітрі, перед вибухами повідомляли, що є загроза застосування Росією керованих авіабомб. Про це, зокрема, пише український воєнкор Андрій Цаплієнко.

Водночас, за іншими даними, у повітрі зафіксована активність ворожих БпЛА.

Наразі офіційних коментарів від представників влади чи військових не надходило.

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