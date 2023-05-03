Потребує перевіркиІлля Нежигай, редактор стрічки
Під Черніговом прогриміли вибухи: що відомо
У Чернігівській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед вибухами в області було оголошено повітряну тривогу.
Портали, що відстежують активність ворога у повітрі, перед вибухами повідомляли, що є загроза застосування Росією керованих авіабомб. Про це, зокрема, пише український воєнкор Андрій Цаплієнко.
Водночас, за іншими даними, у повітрі зафіксована активність ворожих БпЛА.
Наразі офіційних коментарів від представників влади чи військових не надходило.
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