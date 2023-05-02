Похолодання та навіть заморозки на вихідних – прогноз погоди до кінця тижня

Атмосферний фронт зумовить сьогодні, 2 травня, та завтра, 3 травня, короткочасні дощі в західних областях України.

Температура повітря на Заході подекуди знизиться до +12-15°.

На решті території 3 травня втримається суха погода, а стовпчики термометрів показуватимуть +14-22°.

У Києві сьогодні – сонячно й тепло.

У середу буде ще тепліше – до +20°, проте збільшиться хмарність, хоча й без опадів.

5 травня пройдуть дощі, а 6-7 травня знову похолоднішає.

Уночі проти 7 травня на півночі України, включно із Київською областю, є ймовірність заморозків.

Днями народна синоптикиня Наталка Діденко пообіцяла свій прогноз уточнити.

Джерело: Наталка Діденко

Фото: Укргідрометцентр

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