Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Похолодання та навіть заморозки на вихідних – прогноз погоди до кінця тижня
Атмосферний фронт зумовить сьогодні, 2 травня, та завтра, 3 травня, короткочасні дощі в західних областях України.
Температура повітря на Заході подекуди знизиться до +12-15°.
На решті території 3 травня втримається суха погода, а стовпчики термометрів показуватимуть +14-22°.
У Києві сьогодні – сонячно й тепло.
У середу буде ще тепліше – до +20°, проте збільшиться хмарність, хоча й без опадів.
5 травня пройдуть дощі, а 6-7 травня знову похолоднішає.
Уночі проти 7 травня на півночі України, включно із Київською областю, є ймовірність заморозків.
Днями народна синоптикиня Наталка Діденко пообіцяла свій прогноз уточнити.
Джерело: Наталка Діденко
Фото: Укргідрометцентр
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