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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Резніков назвав одне з головних завдань українського ВПК

Резніков назвав одне з головних завдань українського ВПК

Для українського військово-промислового комплексу модернізація систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) є одним із головних завдань, тому Україна залучає до цього процесу партнерів.

Про це в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна заявив міністр оборони Олексій Резніков.

За словами очільника Міноборони, росіяни мають потужні системи РЕБ, що було темою для обговорень під час зустрічей із західними партнерами.

– Говоримо навіть із тими, хто, назвімо їх так, намагається зберігати нейтралітет, у яких високотехнологічне населення, і вони роблять багато для захисту своєї країни. Ми їм пояснюємо значущість electronic warfare.

Ми їм кажемо, що коли росіяни використовують терористичну зброю у вигляді іранських дронів проти мирного населення України – це значить, що завтра ці самі іранські дрони можуть бути використані проти вас, проти вашої країни. Ми запрошуємо їхніх фахівців до нас. Нехай приїдуть сюди, ми дамо можливість ознайомитися, працюйте над тим, щоб створити системи, які дозволять боротися з ворожими дронами, – сказав міністр.

Олексій Резніков каже, що у розмовах з партнерами Україна наголошує, що є потреба знайти “дірки” та можливості, як придушити захист РЕБ Росії на полі бою в Україні та, відповідно, модернізувати ту зброю, з якою працюють українські сили.

– Тому сьогодні поле бою в Україні, це водночас і тестовий полігон для всіх: як для росіян і їхніх партнерів за терористичним світоглядом, так і для тих, хто захищається, – сказав він.

Резніков додав, що питання модернізації РЕБ одним з основних завдань для українського ВПК на сьогодні.

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Фото: Олексій Резніков

Джерело: Інтерфакс-Україна
Військова техніка, ЗСУ, Олексій Резніков, Росія
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