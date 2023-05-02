У Чаплинці на Херсонщині окупанти утримують і катують до 10 цивільних – Генштаб
Російські окупанти облаштували катівню у відділі поліції тимчасово захопленої Чаплинки Херсонської області.
Наразі там незаконно утримують до 10 цивільних осіб, серед яких є неповнолітні.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
– На тимчасово зайнятих територіях України і далі є випадки насильницького викрадення проукраїнського цивільного населення, а також облаштування нових катівень для його утримання. Зокрема, одну з таких катівень російські терористи облаштували у відділі поліції тимчасово захопленої Чаплинки Херсонської області, – йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, окупанти тримають людей у жорстких, нелюдських умовах, застосовують до них тортури.
Також є випадки, коли загарбники закатовували викрадених до смерті.
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