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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Чаплинці на Херсонщині окупанти утримують і катують до 10 цивільних – Генштаб

У Чаплинці на Херсонщині окупанти утримують і катують до 10 цивільних – Генштаб
Фото: Факти ICTV

Російські окупанти облаштували катівню у відділі поліції тимчасово захопленої Чаплинки Херсонської області.

Наразі там незаконно утримують до 10 цивільних осіб, серед яких є неповнолітні.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

– На тимчасово зайнятих територіях України і далі є випадки насильницького викрадення проукраїнського цивільного населення, а також облаштування нових катівень для його утримання. Зокрема, одну з таких катівень російські терористи облаштували у відділі поліції тимчасово захопленої Чаплинки Херсонської області, – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, окупанти тримають людей у жорстких, нелюдських умовах, застосовують до них тортури.

Також є випадки, коли загарбники закатовували викрадених до смерті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 433-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Російська агресія, Херсонська область
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