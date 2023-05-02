Потребує перевіркиМарта Бондаренко, редакторка стрічки
У центрі Криму пролунали вибухи: що відомо
У центрі окупованого Криму пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі.
Вибухи пролунали у Червоногвардійському районі.
Попередньо, спрацювала російська протиповітряна оборона.
Раніше керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк заявила, що підрив нафтобази в Севастополі суттєво вплине на здатність флоту РФ виходити в Чорне море.
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