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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У центрі Криму пролунали вибухи: що відомо

У центрі Криму пролунали вибухи: що відомо
Фото: Depositphotos

У центрі окупованого Криму пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі.

Вибухи пролунали у Червоногвардійському районі.

Попередньо, спрацювала російська протиповітряна оборона.

Раніше керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк заявила, що підрив нафтобази в Севастополі суттєво вплине на здатність флоту РФ виходити в Чорне море.

Вибух, Крим
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