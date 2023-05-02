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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Повітряних силах розповіли, які цілі залишаються пріоритетними для ракетних ударів РФ

літак Ту-160
Фото: Getty Images

Силам оборони України вистачає роботи на будь-якому етапі цієї війни. Противник постійно змінює свою тактику.

Про це в ефірі національного марафону Єдині новини розповів , речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він нагадав, що восени-взимку ворог масовано обстрілював наші об’єкти паливно-енергетичного сектору.

– Ми бачили, скільки ракет летіло фактично щотижня. Потім ці періоди почали збільшуватися. Зрозуміло, що противник не досяг тієї мети, того ефекту. Вони наробили нам багато шкоди, але, зрештою, не досягли своїх цілей. Україна не була в блекауті, – заявив Юрій Ігнат.

За словами речника, зараз Росія не має достатньої кількості крилатих далекобійних ракет для подальших обстрілів. Ворог буде застосовувати те, що є в наявності.

Це стосується ракет повітряного базування Х-101, Х-555 та ракет Калібр.

– Ці ракети можуть летіти далеко, точно. Вони (окупанти – Ред.) можуть застосовувати їх по найбільш пріоритетних цілях, – зауважив Юрій Ігнат.

Він наголосив, що для росіян такими пріоритетами залишається і західне озброєння, об’єкти паливно-енергетичної інфраструктури, адже від нього залежить все життя в державі.

На сьогодні ворог не має достатньо далекобійних ракет, тому використовує те, що має на передній лінії фронту. Це реактивна артилерія.

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Це, наприклад, РСЗВ Торнадо, які можуть летіти на 100 км; ракети С-300 (дальність до 150 км); керовані авіабомби – їх речник командування Повітряних сил називає новим викликом для ЗСУ.

– Противник буде нарощувати їхнє виробництво, бо бачить, що може це робити безкарно, – заявив Юрій Ігнат.

За його словами, зараз страждає смуга 20-30 км від лінії боєзіткнень і державного кордону. Страждають Сумська, Чернігівська, Харківська – аж до Одеської області. Саме тому Україні треба посилювати далекобійне ППО, а також очікувати на сучасні західні літаки.

Юрій Ігнат впевнений, що сучасні західні літаки – це ефективний засіб оборони України. Адже навряд чи хтось наважиться наблизитися до нас, якщо знатиме, що ми маємо кілька “ефок” (F-16).

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Війна в Україні, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії
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