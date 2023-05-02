Ухвалено низку необхідних рішень. Сирський знову приїхав на Бахмутський напрямок

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський знову приїхав до українських військових, які виконують завдання на Бахмутському напрямку.

Про це він повідомив у Telegram.

– Разом з командирами ми ухвалили низку необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони та завдання максимальних втрат противнику, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, командувач поспілкувався із захисниками східного фронту. Сирський наголосив, що Бахмут тримається саме завдяки самовідданості та професіоналізму наших воїнів.



Раніше командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ контратакували в Бахмуті та змусили ворога залишити деякі позиції.

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