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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Атака дронів: у Черкаській області пролунали вибухи

Атака дронів: у Черкаській області пролунали вибухи
Фото: Getty Images

У Черкаській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Судячи з аудіо, опублікованих в соцмережах, в області знаходяться ворожі дрони.

Наразі інформацію про вибухи не коментували ані представники влади, ані військові.

Триває 434-й день повномасштабної війни в Україні. Детальніше за подіями цієї доби війни читайте в онлайні на Фактах ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Черкаська область
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