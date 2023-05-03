У Черкаській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Судячи з аудіо, опублікованих в соцмережах, в області знаходяться ворожі дрони.

Наразі інформацію про вибухи не коментували ані представники влади, ані військові.

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