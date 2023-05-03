Ілля Нежигай, редактор стрічки
Атака дронів: у Черкаській області пролунали вибухи
У Черкаській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Судячи з аудіо, опублікованих в соцмережах, в області знаходяться ворожі дрони.
Наразі інформацію про вибухи не коментували ані представники влади, ані військові.
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