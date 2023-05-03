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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

До 8,5 тис. грн: за порушення правил запуску безпілотників штрафуватимуть

дрон
Фото: Pexels

У Верховній Раді проголосували за введення штрафів за порушення порядку і правил використання повітряного простору під час експлуатації безпілотників.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначено, що ухвалення відповідного законопроєкту №8186 підтримали 232 народні обранці.

Законопроєкт пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме – доповнити статтю 111 новими нормами щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення порядку і правил використання повітряного простору України під час експлуатації безпілотного повітряного судна та вчинення такого правопорушення повторно протягом року.

Порушення зможуть потягнути за собою накладення штрафу в розмірі від 60 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1020 грн до 6800 грн).

Повторне вчинення порушень протягом року передбачатиме штраф у розмірі від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6800 до 8500 грн) із конфіскацією безпілотника.

Джерело: Ярослав Железняк

Безпілотники, Верховна Рада
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