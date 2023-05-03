Ілля Нежигай, редактор стрічки
Під час сирен у Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи.
Про це повідомляються кореспонденти Суспільного.
Перед цим в Запорізькій області була оголошена повітряна тривога.
Керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко не коментував інформацію про вибухи, втім закликав мешканців регіону перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.
– Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали – не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України, – додав він.
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