У Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомляються кореспонденти Суспільного.

Перед цим в Запорізькій області була оголошена повітряна тривога.

Керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко не коментував інформацію про вибухи, втім закликав мешканців регіону перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

– Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали – не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України, – додав він.

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