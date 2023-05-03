Помста олігархів Путіну: Арахамія про атаку дронами по Кремлю

Атаку дронами на Кремль було здійснено на колективне замовлення російських олігархів, які потрапили під санкції через режим диктатора РФ Володимира Путіна.

Таку думку висловив голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія.

– Багато версій про дрони над Кремлем. Висловлю особисту думку, засновану на серії інсайдів. Атаку на Кремль було здійснено на колективне замовлення російських олігархів, які потрапили під санкції через режим Путіна. Це перша колективна гра “клубу ображених”. Сподіваюся – не остання, – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 травня невідомі безпілотники атакували будівлю Кремля. Факти ICTV писали про усі версії, звідки летіли БпЛА і можливі наслідки.

Джерело : УНІАН

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