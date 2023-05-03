“Атака” дронів на Кремль, в якій Росія звинувачує Україну, може свідчити про підготовку Москвою масштабного теракту.

Про це у Twitter заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Щодо дронів над Кремлем. Все очевидно… Росія явно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує у Криму велику групу нібито диверсантів. А потім демонструє “дрони над Кремлем”, – сказав він.

Подоляк зазначив, що Україна веде виключно оборонну війну, і подібні “удари” по об’єктах на території Росії не вирішують жодного військового завдання. Однак для Кремля такі кроки стали б підставою для виправдання атак мирних українців.

– По-друге, ми з цікавістю спостерігаємо за зростанням казусів та ексцесів, що відбуваються у різних куточках Росії. Поява невідомих БПЛА на енергетичних об’єктах або на території Кремля може свідчити про підпільну роботу місцевих сил опору. Як відомо, дрони можна купити у будь-якому військторгу, – каже радник керівника ОП.

На його думку, втрата силового контролю над країною з боку президента РФ Володимира Путіна та його поплічників очевидна, тому “щось у Росії точно відбувається, але точно без дронів України над Кремлем”.

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