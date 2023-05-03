РФ намагається подати будь-які свої операції як відстрочку українського контрнаступу – ISW

Реакція Росії на нібито удар по автомобілю з командувачем Сил територіальної оборони України генерал-майором Ігорем Танцюрою свідчить про те, що росіяни намагаються представити будь-які свої операції як такі, що затримують потенційні контрнаступальні дії ЗСУ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

2 травня власник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що вагнерівці завдали удару по українському бронеавтомобілю з Танцюрою на шляху до Бахмута, і опублікував відео, яке нібито демонструє цей удар.

Згодом речник українських сил територіальної оборони Денис Зелінський спростував заяву Пригожина і заявив, що “всі живі і здорові”.

Аналітики зазначають, що російські воєнкори широко розтиражували заяви Пригожина і виставили удар як інформаційну перемогу. Один з відомих блогерів РФ стверджував, що Танцюра отримав наказ перекинути резерви до Бахмута і підготувати українські сили до проведення контрнаступу в цьому районі, що, ймовірно, висвітлило російський удар як оперативно важливу подію, яка відтермінувала потенційні майбутні українські контрнаступальні дії.

У Інституті також нагадали, як росіяни стверджували, що удар по Павлограду 1 травня вплинув на критично важливий український центр логістики та накопичення, і аналогічно припустили, що цей удар відтермінує українські контрнаступальні операції.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія може готувати черговий “жест доброї волі” під приводом техногенної катастрофи на території своєї країни.

Джерело : ISW

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