Росіяни завозять на окуповані території криміналітет, щоб залякати українців – Маляр

Для провокацій і залякування місцевого населення росіяни завозять на тимчасово окуповані території України керований криміналітет.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Зазначено, що у такий спосіб окупанти умисно провокують збільшення кількості випадків гострих конфліктів у громадських місцях, які переростають у жорстоке побиття громадян, незгодних з російським окупаційним режимом.

Окупаційні слідчі органи в рамках розслідувань конфліктних ситуацій приймають рішення виключно на користь проросійських провокаторів.

За даними Маляр, більшість масових бійок у населеному пункті Стрілкове Херсонської області, в результаті яких громадяни отримали значні тілесні ушкодження, “слідчими” класифіковані як такі, що не мають складу злочину, а винних російських провокаторів не можна притягнути до кримінальної відповідальності.

Заступниця міністра додала, що РФ часто використовує криміналітет у політичних цілях. Зокрема, у 2014-2015 роках росіяни завозили в Україну своїх “крадіїв у законі” для розхитування та дестабілізації ситуації.

– У нестабільній внутрішній обстановці росіянам простіше реалізовувати свої злочинні наміри. Отже, якщо вони завозять своїх злочинців на тимчасово окуповані території, значить, не так у них там все просто. Доводиться розхитувати і залякувати для інтеграції “русского міра”, – підкреслює вона.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що у чотирьох населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські загарбники проводять масові обшуки житла людей.

Джерело: Ганна Маляр

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