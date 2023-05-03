Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
У Повітряних силах розповіли, звідки РФ цієї ночі запускала дрони по Україні
Під час нічної атаки 3 травня російські війська запускали безпілотники по Україні з Брянської області та Азовського моря.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.
– Атакували з двох напрямків ще до опівночі. Традиційно атакують з району аеродрому Сеща Брянської області, це з півночі нашої країни, а також зі східного узбережжя Азовського моря. Саме звідти противник теж часто завдає ударів”, – сказав він.
Уночі 3 травня Повітряні сили спільно з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони знищили 21 з 26 дронів-камікадзе типу Shahed.
На Миколаївщині БпЛА влучив у приватний будинок.
У Дніпрі дрон Shahed-136 влучив в адмінбудівлю.
У Кропивницькому відразу три дрони атакували нафтобазу.
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