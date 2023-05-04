Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Воєнний стан в Україні-2023: дата закінчення і що треба знати про запровадження
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна отримає ракети TOW: що відомо про цю зброю та для чого використовується

Україна отримає ракети TOW: що відомо про цю зброю та для чого використовується

Сполучені Штати 3 травня оголосили про передачу Україні нового пакету військової допомоги, який включатиме американські протитанкові керовані ракети TOW.

Ці ракети українські захисники зможуть використовувати для ураження ворожої важкої техніки.

Що це за ракета і які її характеристики – читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

TOW: основні відомості

TOW це абревіатура від трьох словосполучень – Tube-launched Optically-tracked Wire-guided, тобто “Запуск з труби, оптичне керування, дротове наведення”. Для напівавтоматичного наведення ракети використовується команда, здійснюється оператором. Управління здійснюється через дротовий зв’язок, але деякі модифіковані варіанти (TOW-2B Aero RF, TOW-2A RF, TOW BB RF) замість дротів використовують радіоканал.

Ракетний комплекс був розроблений у період з 1963 по 1968 роки, а взятий армією США на озброєння лише у 1970 році.

Постріли ракетами TOW робляться з американських протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) BGM-71 TOW, які є одним з основних ПТРК на озброєнні в армії Сполучених Штатів. Установка для ПТРК може бути як переносна, так і наземного та повітряного базування.

Для ураження танка такою ракетою не треба ані підсвічувати саму ціль, ані вимірювати дальність.

Що таке TOW: з чого складається ракета та на що здатна

Характеристики TOW

Максимальна дальність пуску ракети – 3750 метрів.

Швидкість польоту ракети дозвукова, 250-260 м/с.

Основна кумулятивна частина калібру 152 мм;

Маса бойової частини – 6,12 кг;

Ракета забезпечує пробивання сталевої монолітної броні завтовшки 850-900 мм за динамічним захистом;

Загальна вага ПТРК – 93 кг.

Використання

Наведення ПТКР відбувається за допомогою звичайного електронно-оптичного прицілу. Центр прицілу наводиться на ціль, проводиться пуск, після чого до влучення ракети в ціль оператор утримує приціл на об’єкті, що має бути знищений.

У ракет типу TOW-2A бойова частина є кумулятивно тандемною (у інших ракет – просто кумулятивна), тобто на спеціальному штирі попереду ракети висунутий невеликий заряд, який ініціює підрив динамічного захисту цілі (наприклад, захист, що встановлений на російських танках).

Всі варіанти TOW використовують напівавтоматичне наведення зі зворотним зв’язком по трасеру. У прицільному пристрої є так званий координатор. Його завдання – визначати відхилення трассера (лампи ксенону, встановленої в кормі ракети).

Зазначений ПТРК перебуває на озброєнні не лише американської армії, але у країнах Європи, Ізраілі, деяких державах Латинської Америки та ще багатьох куточках світу.

Читайте також
Коли в Україну доставлять комплекси NASAMS – у Пентагоні розкрили деталі
NASAMS

Фото: National Interest, Getty Images

Ракета, США, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Hydra 70 з лазерним прицілом: що відомо про високоточні ракети для ЗСУ
ракети Гідра
Авіаракети та снаряди для HIMARS: США оголосили новий пакет допомоги Україні
Пентагон
Посли ЄС схвалили виділення €1 млрд на закупівлю боєприпасів для України
Україна отримає ракети TOW: що відомо про цю зброю та для чого використовується
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
БПЛА безпілотник
Нова Зеландія збільшила фіндопомогу Україні та розширила санкції проти РФ
Україна отримає ракети TOW: що відомо про цю зброю та для чого використовується
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (03.05.2023)
Україна отримає ракети TOW: що відомо про цю зброю та для чого використовується
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (03.05.2023)
Україна отримає ракети TOW: що відомо про цю зброю та для чого використовується
Квитків продано вже кілька тисяч: лідер гурту Антитіла Тарас Тополя про концерт у Криму
Антитіла концерт у Криму
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (03.05.2023)
Україна отримає ракети TOW: що відомо про цю зброю та для чого використовується
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь