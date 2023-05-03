У селищі Моспіне Донецької області, яке окуповане від 2014 року, пролунав вибух та спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За неофіційною інформацією, спалахнув склад з боєприпасами.

Зазначимо, що селище розташоване під Донецьком.

Мешканці публікують відео масштабної пожежі, на яких видно, як до неба піднімається чорний дим.

Нагадаємо, що 28 квітня в окупованому Росією Донецьку пролунали вибухи. Під обстрілом опинилась зупинка громадського транспорту та пасажирський автобус.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 434-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.