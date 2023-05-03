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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вибух в окупованому селищі Моспіне: горить склад з боєприпасами

Вибух в окупованому селищі Моспіне: горить склад з боєприпасами
Фото: Depositphotos

У селищі Моспіне Донецької області, яке окуповане від 2014 року, пролунав вибух та спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За неофіційною інформацією, спалахнув склад з боєприпасами.

Зазначимо, що селище розташоване під Донецьком.

Мешканці публікують відео масштабної пожежі, на яких видно, як до неба піднімається чорний дим.

Нагадаємо, що 28 квітня в окупованому Росією Донецьку пролунали вибухи. Під обстрілом опинилась зупинка громадського транспорту та пасажирський автобус.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 434-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Вибух на складах боєприпасів, Донецьк, Донецька область
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