Ілля Нежигай, редактор стрічки
Вибухи під Кропивницьким: що відомо
У Кропивницькому прогриміли вибухи.
Перед цим в області було оголошено повітряну тривогу.
Портали, які відстежують ворожу активність у повітрі, повідомляють, що в бік міста вилетіли російські безпілотники.
Поки що керівник Кіровоградської ОДА Андрій Райкович не коментував інформацію про вибухи.
Український воєнкор Андрій Цаплієнко зазначає, що в Кропивницькому, ймовірно, спрацювало ППО.
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