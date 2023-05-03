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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Вибухи під Кропивницьким: що відомо

вибух
Фото: Pixabay

У Кропивницькому прогриміли вибухи.

Перед цим в області було оголошено повітряну тривогу.

Портали, які відстежують ворожу активність у повітрі, повідомляють, що в бік міста вилетіли російські безпілотники.

Поки що керівник Кіровоградської ОДА Андрій Райкович не коментував інформацію про вибухи.

Український воєнкор Андрій Цаплієнко зазначає, що в Кропивницькому, ймовірно, спрацювало ППО.

Війна в Україні, Вибух, вибух у Кропивницькому, Кіровоградська область, Кропивницький
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