Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Знищено 21 дрон: командувач Повітряних сил подякував військовим за бойову роботу
Уночі 3 травня українські військові знищили 21 дрон-камікадзе типу Shahed.
Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук подякував усім за бойову роботу.
Фото: ДПСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Казки від тата на війні: на Прикарпатті військовослужбовці записують свій голос для дітей
Києво-Печерська лавра на шляху до ПЦУ: що зараз відбувається у монастирі
Знаходять по селах та судять: на Херсонщині виявлено майже 2 тис. колаборантів
11 дисциплін і 200 ветеранів війни: у Львові вперше відбулися національні Ігри нескорених