55% військовополонених РФ не задоволені забезпеченням боєкомплектом – дослідження

Дослідження Координаційного штабу в межах проєкту Хочу жить показали, що 55% російських військовополонених не задоволені забезпеченням боєкомплектом у своїй армії.

Про це на пресконференції в Military Media Center повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, та презентував результати першого соціологічного дослідження російських військовополонених.

Згідно з отриманими результатами, 26% військовополонених сказали, що їм абсолютно не подобається забезпечення боєкомплектом в армії Росії. 29,2% опитаних відповіли, що їм не подобається забезпечення зброєю.

– Лише 7,1% опитаних сказали, що їм дуже подобається забезпечення, ще 10,4% відповіли, що вони задоволені отриманим боєкомплектом. 27,3% опитаних висловили нейтральне ставлення до забезпечення боєкомплектом, – йдеться у дослідженні.

Також Юсов зазначив, що дослідження було проведене у квітні 2023 року, методом анкетування, на добровільній основі анкети погодились заповнити 400 військовополонених.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що окупанти, які потрапили в полон українських Збройних сил, у полоні вперше в житті бачать санвузли з теплою водою, які були б у будівлі. Наразі жоден росіянин не жалівся на умови полону Офісу українського омбудсмена.

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