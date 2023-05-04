Болгарія скасує заборону на український агроімпорт: озвучено терміни

Заборона Болгарії на ввезення певних товарів з України буде скасована після того, як заходи ЄС щодо стабілізації ринку, узгоджені наприкінці квітня, набудуть чинності.

Про це повідомила пресслужба кабінету міністрів Болгарії, пише Euroactiv.

Через те, що Польща, Угорщина, Болгарія, Румунія та Словаччина заборонили імпорт української продукції, щоб захистити місцевих виробників, Європейська комісія запропонувала низку заходів зі стабілізації ринку на засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства 25 квітня.

Уряд додав, що Болгарія скасує свою заборону від дати, коли заходи ЄС набудуть чинності.

Заходи включають другий фінансовий пакет для підтримки фермерів з найбільш постраждалих країн у розмірі €100 млн та активацію надзвичайних захисних заходів відповідно до чинного Регламенту про автономні торговельні заходи для чотирьох продуктів (пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи), імпорт яких з України тимчасово заборонений.

Комісія також здійснюватиме регулярний моніторинг інших товарів і, у разі виникнення збурень на ринку, запроваджуватиме захисні механізми. Вона також вживатиме заходів для покращення логістики та транзиту товарів з України.

Раніше Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Обмеження триватимуть з 2 травня до 5 червня.

Заходи нібито є необхідними через переповнення складів потужностей і логістичних ланцюжків, з якими зіткнулися п’ять країн, та можуть бути подовжені.

Джерело: Euroactiv

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