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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Четверта атака за тиждень. У Київській ОВА розповіли про наслідки удару

Четверта атака за тиждень. У Київській ОВА розповіли про наслідки удару
Фото: Getty Images

На Київщині внаслідок нічної атаки пошкоджено нежитлові споруди, жертв немає.

Про це повідомив глава Київської ОВА Руслан Кравченко.

Він зазначив, що за останній тиждень це вже четверта атака на українські міста. Повітряна тривога на території Київщини тривала 4 години.

– За оперативною інформацією, внаслідок атаки на території однієї з громад пошкоджено нежитлові споруди. На щастя, жертв та постраждалих немає, – йдеться у повідомленні.

Кравченко також додав, що цієї ночі в області, як і під час попередніх атак росіян, активно працювала ППО.

Він закликав мешканців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та переходити в укриття або інші безпечні місця.

Уночі 4 травня українські захисники знищили 18 з 24 ударних дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 та один розвідувальний безпілотник.

Унаслідок збиття ворожих повітряних об’єктів у Києві на вулицях у Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці впало близько 10 уламків.

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Джерело: Київська ОВА

Війна в Україні, Дрони, Київська область
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