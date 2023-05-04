До +22°, можливо, покрапає дощ: прогноз погоди на 5 травня
У п’ятницю, 5 травня, найтепліше буде на Закарпатті, Півдні, Сході та в більшості центральних областей України.
Стовпчики термометрів протягом дня там показуватимуть +17-22°.
У решті західних областей, на Півночі та у Вінницькій області повітря завтра буде свіжішим – +12-16°.
Дощі, переважно незначні, ймовірно, пройдуть на Заході, Півночі та подекуди в Центрі.
Увечері, прогнозує народний синоптик Наталка Діденко, трохи зачепить Харківщину.
На решті території передбачається суха сонячна погода.
– У Києві 5 травня хмарність збільшиться, можливо, трохи покрапає дощ, але нічого суттєвого. Температура повітря становитиме +14-16°, – зауважує Наталка Діденко.
У суботу, 6 травня, та в неділю, 7 травня, очікується суха, переважно сонячна погода, однак буде більш прохолодно.
Джерело: Наталка Діденко
Фото: Наталка Діденко