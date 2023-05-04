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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

До +22°, можливо, покрапає дощ: прогноз погоди на 5 травня

Весна, сонце, весняна погода, бузок

У п’ятницю, 5 травня, найтепліше буде на Закарпатті, Півдні, Сході та в більшості центральних областей України.

Стовпчики термометрів протягом дня там показуватимуть +17-22°.

У решті західних областей, на Півночі та у Вінницькій області повітря завтра буде свіжішим – +12-16°.

Дощі, переважно незначні, ймовірно, пройдуть на Заході, Півночі та подекуди в Центрі.

Увечері, прогнозує народний синоптик Наталка Діденко, трохи зачепить Харківщину.

На решті території передбачається суха сонячна погода.

У Києві 5 травня хмарність збільшиться, можливо, трохи покрапає дощ, але нічого суттєвого. Температура повітря становитиме +14-16°, – зауважує Наталка Діденко.

У суботу, 6 травня, та в неділю, 7 травня, очікується суха, переважно сонячна погода, однак буде більш прохолодно.

Джерело: Наталка Діденко

Фото: Наталка Діденко

Наталка Діденко, Погода, Погода в Україні, Погода у Києві, прогноз, Прогноз погоди
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