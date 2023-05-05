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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Окупаційна влада проводить перепис населення щодо наявності російського паспорта – Лубінець

Окупаційна влада проводить перепис населення щодо наявності російського паспорта – Лубінець
Фото: Офіс президента

Росіяни у тимчасово окупованих населених пунктах України проводять перепис громадян щодо наявності чи відсутності російського паспорта.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

– Останні два тижні ми фіксуємо факти, що Російська Федерація створила групи, які здійснюють квартирний і будинковий обхід у сільській місцевості, де переписують абсолютно всіх – хто має російський паспорт і хто не має паспорта, – сказав він.

За його словами, протягом останніх двох тижнів український Офіс уповноваженого з прав людини фіксує факти, коли на тимчасово окупованих територіях до громадян України без російських паспортів було застосоване фізичне насильство у вигляді побиття й вивезення у невідомому напрямку, а також погрози націоналізувати рухоме та нерухоме майно.

Дмитро Лубінець каже, що українці, які отримають російські паспорти на тимчасово окупованих територіях і не працюватимуть у місцевій владі, після деокупації не будуть покарані.

– Безумовно, буде аналіз, але точно не буде кримінального покарання за сам факт отримання російського паспорта, – сказав він.

Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців на окупованих землях України відмовлятися від російських паспортів та відкидати співпрацю з окупантами, а також, за можливості, виїжджати з ТОТ і чекати на звільнення українськими Збройними силами.

Паралельно із цим омбудсман Дмитро Лубінець повідомляв, що українці під окупацією мають взяти паспорт РФ або у будь-який спосіб виїжджати з ТОТ, щоби зберегти власне життя.

У цих заявах помітили суперечність, втім радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому розбіжностей щодо паспортів РФ на окупованих землях в українській владі немає.

Джерело: Media Center Ukraine – Ukrinform

Дмитро Лубінець, Паспорт, паспорт України, Росія
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