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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Окупанти збільшили кількість кораблів з Калібрами у Чорному морі

кораблі РФ. запуск ракет з кораблів
Фото: Getty Images

Окупанти збільшили корабельне угруповання в Чорному морі, вивівши додаткові кораблі з Калібрами. 

Про це повідомляють в оперативному командуванні Південь.

Там зазначають, що наразі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 кораблів. Серед них – чотири надводні ракетоносії.

– Тобто нарощено присутність ракетоносіїв. Відповідно, імовірний загальний залп Калібрів може сягати 32 ракет, – йдеться в повідомленні.

У відомстві зауважують, що  ворог підступний і готовий завдавати ударів не тільки по прифронтових територіях, тож закликають населення не нехтувати повітряними тривогами. 

Нагадаємо, уночі 4 травня російські війська атакували Київ дронами-камікадзе типу Shahed та ракетами (імовірно, балістичного типу). У КМВА повідомили, що усі дрони та ракети було знищено.

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Окупанти збільшили кількість кораблів з Калібрами у Чорному морі

Кораблі, Російська агресія, Чорноморський флот РФ
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