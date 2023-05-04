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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Перед вторгненням приїхав з Криму та мобілізувався до ЗСУ. Затримано зловмисника, який шпигував за бойовою авіацією

Перед вторгненням приїхав з Криму та мобілізувався до ЗСУ. Затримано зловмисника, який шпигував за бойовою авіацією
Фото: СБУ

У результаті багатоетапної спецоперації на Миколаївщині затримано ще одного ворожого інформатора.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначено, що зловмисником виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав загарбників і залишився на території тимчасово окупованого півострова.

Там він отримав паспорт громадянина РФ і добровільно став на військовий облік країни-агресора.

Згодом на нього вийшов представник російської спецслужби з пропозицією щодо негласної співпраці. За вказівкою агресора перед початком повномасштабного вторгнення фігурант прибув до Миколаївської області, де проживають його родичі.

На території південного регіону він мав збирати розвіддані про місця дислокації та переміщення українських військ. Для цього минулого року він мобілізувався до лав ЗСУ.

Перед вторгненням приїхав з Криму та мобілізувався до ЗСУ. Затримано зловмисника, який шпигував за бойовою авіацією
Перед вторгненням приїхав з Криму та мобілізувався до ЗСУ. Затримано зловмисника, який шпигував за бойовою авіацією
Перед вторгненням приїхав з Криму та мобілізувався до ЗСУ. Затримано зловмисника, який шпигував за бойовою авіацією
Перед вторгненням приїхав з Криму та мобілізувався до ЗСУ. Затримано зловмисника, який шпигував за бойовою авіацією
Перед вторгненням приїхав з Криму та мобілізувався до ЗСУ. Затримано зловмисника, який шпигував за бойовою авіацією
Перед вторгненням приїхав з Криму та мобілізувався до ЗСУ. Затримано зловмисника, який шпигував за бойовою авіацією
Перед вторгненням приїхав з Криму та мобілізувався до ЗСУ. Затримано зловмисника, який шпигував за бойовою авіацією
Перед вторгненням приїхав з Криму та мобілізувався до ЗСУ. Затримано зловмисника, який шпигував за бойовою авіацією
Перед вторгненням приїхав з Криму та мобілізувався до ЗСУ. Затримано зловмисника, який шпигував за бойовою авіацією
Перед вторгненням приїхав з Криму та мобілізувався до ЗСУ. Затримано зловмисника, який шпигував за бойовою авіацією

– Перебуваючи у лавах однієї з українських військових частин, зловмисник шпигував за переміщенням бойових літаків та позиціями системи протиповітряної оборони нашої держави. Також його цікавила інформація про склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони, – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали фігуранта під час виконання ним ворожого розвідувального завдання.

За даними слідства, отримані відомості він дистанційно передавав окупантам через свою колишню дружину, яка проживає у Криму і перебуває у полі зору російської спецслужби. Для комунікації використовували анонімний месенджер.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114-2 КК (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, СБУ
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