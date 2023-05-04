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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Приєдналися Нідерланди та Бельгія: уже 16 країн підтримують Україну на шляху в НАТО

Приєдналися Нідерланди та Бельгія: уже 16 країн підтримують Україну на шляху в НАТО
Фото: Офіс президента

Україна разом із Бельгією та Нідерландами підписала спільну декларацію, яка зобов’язує підтримувати рух української держави на шляху в євроатлантичній інтеграції та зміцнювати українські військові спроможності.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

За його словами, документ охоплює найважливіші теми спільного порядку денного, як-то: задоволення нагальних оборонних потреб України, підтримка української Формули миру, просування України до членства в НАТО та гарантування безпеки України, притягнення Росії до відповідальності, а також подальше посилення антиросійських санкцій і розробка механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією.

Він додав, що лідери України і Бельгії у листопаді 2022 року мали схожу двосторонню декларацію, втім у новій версії документа країни конкретизували питання євроатлантичної інтеграції України. Крім того, в документі була зафіксована необхідність розгляду питання безпекових гарантій під час Вільнюського саміту НАТО.

– Важливим елементом декларації є визнання того, що безпека України має велике значення для Альянсу (схоже формулювання було включено у Мадридську декларацію НАТО в контексті безпеки Фінляндії і Швеції до набуття ними членства в Альянсі).

Принциповим є й спільне розуміння того, що всі ці найважливіші для України питання, зокрема надання нашій державі гарантій безпеки ще до моменту її вступу в Альянс, мають бути розглянуті під час Вільнюського саміту НАТО у липні цього року, – написав заступник керівника ОП.

Ігор Жовква додав, що ухваленням зазначеної Спільної декларації було перетнуто символічну межу щодо формалізації підтримки України на євроатлантичному напрямку з боку 16 держав-членів НАТО, до яких додалися й Нідерланди

– 16 наших партнерів – це вже половина членів Альянсу, з урахуванням Швеції, приєднання якої очікується вже незабаром, – додав Жовква.

Чиновник додав, що це “лише початок”, а на інших напрямах продовжується робота з іншими державами.

Нагадаємо, 4 травня президент Володимир Зеленський з офіційним візитом прибув до Нідерландів, куди вирушив із Гельсінкі, Фінляндія.

У Гаазі, куди прибув український лідер, його зустрів як нідерландський прем’єр, так і очільник уряду Бельгії. Разом вони провели спільну пресконференцію.

Також Володимир Зеленський зустрівся з королем Нідерландів Віллемом-Александром.

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Бельгія, Володимир Зеленський, Нідерланди, НАТО
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