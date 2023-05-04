РФ може переступити “червону межу”: в ОК Південь попередили про загрозу авіаударів

Загроза ракетного удару й надалі залишається високою. Зараз у Чорному морі залишаються два російських надводних ракетоносії, загальний залп яких становить до 16 ракет.

Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

За її словами, через відчай Росія може почати застосовувати стратегічний запас, оскільки ворог у відчаї та може “переступити червону межу”.

— 16 високоточних ракет можуть бути застосовані по Україні. Бачимо, що ворог доведений до відчаю і може переступити ту червону межу, за якою починається стратегічний запас ракет, який не варто торкати, – пояснила вона.

Нещодавно Гуменюк повідомляла, що після вибухів у Козачій бухті у Севастополі росіяни почали маневрувати у Чорному морі, майже не заходячи у ті бухти, які колись називали “рідною гаванню”.

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