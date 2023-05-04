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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Стратегічна ініціатива перейшла до України: експерт про пожежі на нафтобазах РФ

пожежа в Ставрополі

Військовий аналітик, полковник Петро Черник заявив, що пожежі на російських нафтобазах матимуть певний вплив на постачання окупаційних військ в Україні.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Він наголосив, що основною метою окупантів є вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Ворог там продовжує битися і за 10 місяців просунувся хіба що на 30 км. При цьому щонайменше вдвічі зменшилася кількість середньодобових атак у порівнянні із березнем.

За словами Петра Черника, щоб змінити хід боїв на Донбасі Україні потрібна далекобійна зброя та літаки.

Полковник впевнений, що у циклі весна-осінь Україна продовжить звільняти свої території.

Щодо щоденних пожеж на нафтових базах, на складах із паливно-мастильними матеріалами на території РФ, то, на думку Петра Черника, все це матиме вплив на хід боїв. Проте не швидкими темпами.

– Потрібна масована рейкова війна, скажімо зразка 1943 року, яку влаштував Радянський Союз. Тоді пустили під укіс понад 3600 ешелонів, що посприяло розгрому нацистів на Курській дузі, – заявив полковник.

Він наголосив, що тепер рефлексія війни повернулася на територію Росії, адже ще рік тому росіяни думали, що це не можливо.

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пожежа в Ставрополі

Проте Петро Черник закликає не недооцінювати Росію, бо це все ж таки величезна нафтова держава і цілком ймовірно, що росіяни зможуть дуже швидко перебудувати постачання паливно-мастильних матеріалів на фронт.

– Вони (окупанти – Ред.) будуть перебудовувати логістичні ланцюжки, не такими швидкими темпами, як би вони хотіли. Загальний висновок – стратегічна ініціатива перейшла до рук українців. Проте не треба плутати з переламом – до нього ще має пройти якийсь час, – зауважив полковник Петро Черник.

Раніше повідомлялося, що у Краснодарському краю горить резервуар Ільського нафтопереробного заводу. А у Воронезькій області начебто збили дрон, який впав на територію військової частини 45117 у місті Бутурлінівка.

Фото: МНС РФ

Війна в Україні, Пожежа, Росія
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