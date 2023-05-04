Стратегічна ініціатива перейшла до України: експерт про пожежі на нафтобазах РФ

Військовий аналітик, полковник Петро Черник заявив, що пожежі на російських нафтобазах матимуть певний вплив на постачання окупаційних військ в Україні.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Він наголосив, що основною метою окупантів є вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Ворог там продовжує битися і за 10 місяців просунувся хіба що на 30 км. При цьому щонайменше вдвічі зменшилася кількість середньодобових атак у порівнянні із березнем.

За словами Петра Черника, щоб змінити хід боїв на Донбасі Україні потрібна далекобійна зброя та літаки.

Полковник впевнений, що у циклі весна-осінь Україна продовжить звільняти свої території.

Щодо щоденних пожеж на нафтових базах, на складах із паливно-мастильними матеріалами на території РФ, то, на думку Петра Черника, все це матиме вплив на хід боїв. Проте не швидкими темпами.

– Потрібна масована рейкова війна, скажімо зразка 1943 року, яку влаштував Радянський Союз. Тоді пустили під укіс понад 3600 ешелонів, що посприяло розгрому нацистів на Курській дузі, – заявив полковник.

Він наголосив, що тепер рефлексія війни повернулася на територію Росії, адже ще рік тому росіяни думали, що це не можливо.

Проте Петро Черник закликає не недооцінювати Росію, бо це все ж таки величезна нафтова держава і цілком ймовірно, що росіяни зможуть дуже швидко перебудувати постачання паливно-мастильних матеріалів на фронт.

– Вони (окупанти – Ред.) будуть перебудовувати логістичні ланцюжки, не такими швидкими темпами, як би вони хотіли. Загальний висновок – стратегічна ініціатива перейшла до рук українців. Проте не треба плутати з переламом – до нього ще має пройти якийсь час, – зауважив полковник Петро Черник.

Раніше повідомлялося, що у Краснодарському краю горить резервуар Ільського нафтопереробного заводу. А у Воронезькій області начебто збили дрон, який впав на територію військової частини 45117 у місті Бутурлінівка.

Фото: МНС РФ

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