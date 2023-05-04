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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У РФ сьогодні ціль взяти Бахмут, просто щоб не виглядати ганьбищем на весь світ – Череватий

Бахмут

Російські регулярні війська та найманці втратили чимало техніки під час спроби взяти Бахмут, але все ще мають резерви для відновлення.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

Він нагадав, що Бахмут залишається головною ціллю ворога і місцем зосередження усіх атакувальних зусиль РФ.

– За цю добу 19 раз він (ворог, – Ред.) атакував наші позиції на цьому напрямку. 229 разів обстріляв різними системами та калібрами ствольної та реактивної артилерії, два авіанальоти здійснив. Натомість ми знищили під час відбиття цих атак 133 окупантів, 176 зазнали поранень. Також було знищено ЗРК Панцир, три станції РЕБ, дві САУ ворога, дві гаубиці, польову машину піхоти та вісім польових складів БК, – повідомив він.

Сергій Череватий додав, що, попри великі втрати окупантів, Росія все ж має ресурси для поповнення своїх сил.

За його словами, російські війська використовують застарілу техніку, таку як БМП-1, БТР-60, танки Т-62.

– Наш рік боротьби і знищення техніки ворога позначається на бойовому потенціалі. Проте у кількісному вимірі, хоча і дещо застарілу, але він все ще має техніку, – сказав він.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ додав, що для спроб захопити Бахмут до 9 травня ворог намагається просуватись, але місто тримається українськими військами 9 місяців.

– В них це просто ціль – взяти Бахмут. Невідомо для чого, невідомо, як далі розвивати цей успіх. Просто взяти, щоб не виглядати ганьбищем на весь світ, – сказав Череватий.

Окремо Сергій Череватий розповів, що на Лиманському і Куп’янському напрямку в бойових діях бере участь не ПВК Вагнера, а регулярне військо РФ, тому вони діють більш обережно, зосереджуються на авіанальотах та артилерійських обстрілах.

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У РФ сьогодні ціль взяти Бахмут, просто щоб не виглядати ганьбищем на весь світ – Череватий

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Бахмут, Війна в Україні, ЗСУ
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