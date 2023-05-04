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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Урядовий квартал Києва вже був під прицілом: Веніславський про нові погрози РФ

Федір Веніславський
Фото: Офіс президента

Російські війська вже намагалися атакувати урядовий квартал у Києві під час масованих обстрілів. На тлі чергових погроз Москви охорона неба над столицею буде лише нарощуватися.

Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі Радіо Свобода.

Так він прокоментував заклики вдарити по центру Києва, які лунали в РФ після так званої атаки дронів на Кремль.

Веніславський нагадав, що з перших днів повномасштабної війни ворог завдавав ударів по так званих центрах ухвалення рішень. Об’єктами терористичних ракетних ударів стали, зокрема, будівлі Харківської ОВА та Миколаївської ОВА.

– І урядовий квартал був під прицілом. Завдяки умілим зусиллям наших сил ППО, Повітряних сил урядові будівлі не постраждали. Але те, що вони були об’єктами атак, у цьому сумнівів немає, – наголосив нардеп.

Веніславський додав, що зусилля з охорони неба над Києвом будуть нарощуватися. Оскільки столиця України має для окупантів “важливе психологічне значення”.

– Звісно, зусилля з прикриття неба над Києвом будуть лише нарощуватися… Вони (окупанти. – Ред.) безперечно намагатимуться завдавати таких ударів. Бути впевненими, що вони не принесуть результату, ми не можемо. Але те, що ми до цього готові, це точно, – заявив нардеп.

Веніславський пояснив, що якби “атаку” на Кремль планували та здійснювали спецслужби України, то завдана шкода “була б точно більшою”. А тому цей інцидент може бути інсценуванням РФ. Таким чином агресор хоче “підняти бойовий дух громадян РФ”, який після невдач на фронті дуже суттєво знизився, а також виправдати свої терористичні атаки на мирні міста України.

– Тому я гадаю, що це точно або інсценування російських спецслужб, або, можливо, якась внутрішня російська протестна акція, – додав нардеп.

Напередодні з’явилася інформація про начебто “атаку” дронів на Кремль у ніч на 3 травня. Російська влада прогнозовано звинуватила в цьому Україну та погрожувала, що РФ “залишає за собою право відповісти за спробу удару по Кремлю”. Серед так званого російського політикуму лунали заклики вдарити по центру Києва, зокрема по урядовому кварталу.

Україна відкидає звинувачення РФ. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна не атакує ні Москву, ні Кремль, а кидає всі сили на захист своїх територій.

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кремль горить

Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Дрони, Кремль, Російська агресія, Федір Веніславський
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