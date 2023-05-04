Відірвало пів руки, 3 місяці полежав – і на фронт: окупантів відмовляються комісувати після поранення

Дружина військовослужбовця у черговому аудіоперехопленні розповідає про різні випадки з пораненнями на війні та ситуації, за яких солдатів без кінцівок відмовляють комісувати і з лікарні повертають назад на службу до частин.

– Уламок у каску ж влучив. Там вухо, наче, ну, коротше, Серьогу контузило. У нього тепер контузія. Та й Люда каже, на правій нозі нібито три пальці він не відчуває, погано працюють… і розумієш, вдруге це. Він 3 місяці полежав, ну уяви – відірвало пів руки, але його не комісували, назад у частину повернули, – каже жінка.

До речі, українські спецслужби створили портрет середньостатистичного російського окупанта , проаналізувавши його вік, регіон проживання, освіту, соціальний статус тощо.

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