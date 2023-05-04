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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Вночі Одесу атакували дронами з сакральними написами – в ОК Південь розповіли деталі

Вночі Одесу атакували дронами з сакральними написами – в ОК Південь розповіли деталі

4 травня війська РФ з напрямку Азовського моря атакували Південь України безпілотниками.

Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону Єдині новини.

– З напрямку Азовського моря по нашій зоні відповідальності було запущено 15 дронів-камікадзе типу Shahed-131/136, 12 повітряних цілей було знищено силами ППО та мобільних вогневих груп, – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що в результаті атаки є три влучання в гуртожитки одного з навчальних закладів Одеси. Пожежу оперативно ліквідовано, люди не постраждали.

За словами представниці ОК Південь, на безпілотниках, які влучили, маркерами з використанням відповідної символіки було сакрально написано: За Москву та За Кремль.

Уночі 4 травня українські захисники знищили 18 з 24 ударних дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 та один розвідувальний безпілотник.

Фото: ОК Південь

Війна в Україні, Дрони, Одеса
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