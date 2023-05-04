Загроза ядерного удару: якими можуть бути наслідки і як врятуватися

Ядерний шантаж Росії став чи не темою №1 для обговорення серед світових лідерів та аналітиків.

Поки міжнародна спільнота попереджає російського диктатора про можливі наслідки, західні експерти намагаються зрозуміти, що може змусити Кремль піти на такий крок, і чи наважаться на нього у Москві.

Факти ICTV розповідають, яка ядерна зброя є в Росії, чи може вона вдарити по Києву, та якими будуть наслідки у разі ядерного удару.

Ядерна зброя РФ

Коли йдеться про загрозу ядерного удару, передусім потрібно розуміти, що існує певний умовний поділ на тактичну ядерну зброю і стратегічну.

Тактична ядерна зброя – це ядерні боєголовки, системи доставки і боєприпаси. Їхня вага варіюється від кілотонни до сотень кілотонн.

Стратегічна ядерна зброя – більша, і важить до 1 тис. кілотонн. Вона може зрівняти із землею ціле місто.

За інформацією Федерації американських вчених, у Росії залишається приблизно 4 477 ядерних боєголовок. Вони призначені для використання стратегічними пусковими установками великої дальності та тактичними ядерними силами малої дальності.

З них 977 стратегічних боєголовок перебувають на зберіганні, а 1 588 розгорнуто:

812 – розміщені на балістичних ракетах наземного базування;

576 – на балістичних ракетах підводних човнів;

ймовірно, 200 – на базах важких бомбардувальників.

Також у Росії на зберіганні перебувають 1 912 нестратегічних боєголовок.

Що таке ядерний вибух

Ядерний, або атомний вибух — це некерований процес, коли вивільнюється велика кількість теплової і променевої енергії.

У момент вибуху через надзвичайно високу температуру (300 тис.°С) утворюється сліпучо-яскрава вогняна куля (близько 15-150 м). Вона складається з розжареної пари і газів.

Після вибуху вгору здіймається ядерний гриб, а на землю починає випадати радіоактивний осад. Радіус вогняної кулі залежить від потужності ядерного боєприпасу і на якій висоті розірвалася бомба.

Якщо не перебувати в укритті, вижити в межах цього радіусу неможливо.

Фото: Depositphotos

Дальність ураження ядерної зброї і наслідки

Передусім варто розуміти, що наслідки ядерного удару залежатимуть від того, яку саме зброю використають.

Ще раніше у Центрі протидії дезінформації пояснювали, що коли Кремль вдається до ядерного шантажу, то здебільшого передбачається ймовірне застосування тактичної ядерної зброї.

Використання стратегічної ядерної зброї проти України називають малоймовірним через те, що такий ядерний удар створить загрозу й для Росії.

Щоб показати наслідки у разі ядерного удару по Києву і радіус ураження, скористаємося сервісом NUKEMAP. Припустимо, що удару було завдано тактичною ракетою вагою 15 кілотонн (саме таку використали під час бомбардування Хіросіми).

У такому разі радіус вогняної кулі, яка позначена яскраво-помаранчевим кольором, сягне 230 м. Радіус ураження від сильного вибуху становитиме 0,54 км. Смертність у цьому радіусі наближається до 100%.

Темно-сірим кольором позначений помірний радіус ураження вибухом, який становить 1,13 км. У цій зоні буде зруйновано більшість житлових будівель, широко поширені смертельні випадки. Висока ймовірність виникнення пожежі у приміщеннях. Пошкоджені будівлі, найімовірніше, згорять.

Зеленим кольором зображено умовний радіус випромінювання. Якщо ядерного удару завдадуть тактичною ракетою вагою 15 кілотонн, він становитиме 1,34 км.

Для всіх, хто перебуває в цьому радіусі, можливий летальний кінець приблизно через місяць, а 15% тих, хто вижив, зрештою можуть померти від раку.

Світло-помаранчевим кольором позначений радіус теплового випромінювання, який становить 1,68 км. Воно може спричинити опіки 3-го ступеня, тобто у подальшому – серйозні рубці або навіть ампутацію.

Світло-сірим кольором позначений радіус ураження легким вибухом, що становить 2,9 км. У цій зоні розіб’ються всі віконні шибки. Це може викликати безліч травм у тих, хто підходить до вікна, побачивши спалах ядерного вибуху.

Фото: NUKEMAP

Чи можливий ядерний удар по Києву

На думку військового експерта з програми міжнародної безпеки CSIS у Вашингтоні Марка Канчіана, якщо російський диктатор Володимир Путін наважиться на застосування ядерної зброї, то росіяни можуть підірвати ядерну бомбу над водою або високо над Україною.

Або ж президент РФ може обрати більші руйнування та смерть і атакувати українську військову базу або вдарити по міському центру, як-от Києву, спричинивши масові втрати та, можливо, вбивши політичне керівництво країни.

Військовий експерт Олександр Коваленко у коментарі Фактам ICTV наголосив, що ядерний удар по Україні – нереальний. Адже величезна кількість ракет непридатна для застосування. Вони можуть поводитися дуже непередбачувано і загрожувати самій РФ.

Водночас він зауважив: навіть якщо РФ наважиться на таку атаку, українська система ППО зможе збивати російські ракети з ядерним зарядом. Але чи зможуть такий об’єкт перехопити, залежить від того, яку саме ракетну зброю може застосувати Росія.

За словами Олександра Коваленка, навіть зенітно-ракетні комплекси С-300 використовуються саме для того, щоб захищати повітряний простір не лише від ракетної зброї великого розміру чи авіації, а й проти ракет з ядерною бойовою частиною. І це стосується не лише С-300, а й ЗРК Бук і Тор.

– Інший важливий аспект полягає у тому, що досі Україна не використовувала свою систему протиповітряної оборони проти тих же міжконтинентальних балістичних ракет. Для цього є свої алгоритми, знайомі нам ще з часів СРСР, адже саме на цих МБР тренувалися радянські війська. Але якщо буде використано якусь іншу ракетну зброю, яка може нести ядерну бойову частину тактичного рівня, наприклад, той же Іскандер або Х-47М Кинджал, їх буде значно складніше перехопити. Адже той же Кинджал – більш сучасний та гіперзвуковий, вразливий передусім на рівні, коли вже заходить на об’єкт знищення, – пояснив експерт.

Ядерний удар – як вижити

У разі ядерної атаки оперативну інформацію має повідомити Державна служба з надзвичайних ситуацій, Генштаб, поліція чи місцева влада. Вони дадуть чіткі вказівки, як бути далі.

Оскільки інтернет-звʼязок може бути нестабільним, інформацію озвучуватимуть за допомогою усіх можливих засобів зв’язку, зокрема по радіо і телебаченню.

Громадянам заздалегідь рекомендують подбати про наявність радіоприймача з живленням від батарейок. Це може бути єдиним засобом зв’язку. У будь-якому разі головне правило залишається незмінним: почувши сирену, прямуйте в укриття.

Якщо під час вибуху ви опинилися на вулиці

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створив спеціальний сервіс Довідка.інфо, де можна знайти алгоритм дій у разі надзвичайних ситуацій. Серед них є ядерна атака.

Якщо ядерний вибух застав вас на вулиці – помітивши спалах у небі, у жодному разі не можна дивитися у той бік.

Потрібно спробувати закрити всі відкриті частини тіла, підкласти руки під себе, щоб захистити їх від опіків, а рот і ніс треба прикрити тканиною одягу або хусткою.

Це не може захистити від опромінення, тому важливо якнайшвидше потрапити в укриття. Ним може стати підвал або бетонна будівля з мінімальною кількістю вікон та дверей.

Перед тим як зайти в укриття, слід обережно зняти верхній одяг і покласти його в поліетиленовий пакет. Взагалі найкращим варіантом буде переодягнутися повністю.

Фото: Depositphotos

Після цього варто переконатися, що в приміщення не потрапляє повітря ззовні. Усі вікна, двері, вентиляційні отвори мають бути зачинені, кондиціонер та обігрівач – вимкнені.

Якщо немає можливості прийняти душ, потрібно вимити з милом хоча б усі відкриті ділянки шкіри, особливо руки й обличчя. Залишатися в укритті слід щонайменше добу, якщо влада не надасть інших інструкцій щодо переміщення чи евакуації.

Якщо ядерний вибух застав у приміщенні

Усі вікна, двері, вентиляційні отвори мають бути зачинені. За можливості, краще перейти в кімнату, де немає вікон. Залишатися в укритті потрібно протягом 24 годин і уважно стежити за офіційними оголошеннями.

Не можна їсти і торкатися того, що могло зазнати радіоактивного забруднення. Також заборонено вживати водопровідну воду до отримання відповідного повідомлення щодо її безпечності.

Перша допомога постраждалому

Якщо людина постраждала внаслідок ядерного вибуху, передусім її треба роздягнути і обробити шкіру теплою водою з милом. Здійснювати усі процедури необхідно у рукавичках, респіраторі та одноразовому комбінезоні (якщо він є).

Якщо є відкриті рани, шкіру навколо варто накрити водонепроникними пов’язками і обережно промити їх великою кількістю води.

Вуха та ніс необхідно протерти зволоженим стерильним аплікатором із ватним наконечником. У разі потрапляння радіоактивних речовин через рот – негайно почистити зуби та кілька разів прополоскати рот 3% розчином лимонної кислоти.

Очі можна обережно промити великою кількістю фізіологічного розчину або води.

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