Через комендантську годину та теракт РФ: з Херсону до Одеси збільшився потік переселенців
В Одесу приїжджають евакуаційні автобуси з Херсону. Людей, що евакуюються, побільшало через останній теракт і дводобову комендантську годину.
Про це повідомляє журналіст Фактів ICTV Олександра Ченкова.
При цьому на день прибуває до 100 осіб, більшість – родини з дітьми, пенсіонери та люди з інвалідністю.
В Одесі людей зустрічають волонтери, їм готові надати житло, гуманітарну, юридичну та фінансову допомогу. Також з людьми спілкуються психологи.
Евакуацію організовує Херсонська військова обласна адміністрація. Людей вивозять з міста через дводобову комендантську годину, що буде оголошена цими вихідними. Втім, деякі херсонці самі вирішили евакуюватися після останнього масштабного обстрілу міста 3 травня.
Найближчими днями в Одесі очікують прийняти ще до 300 херсонців.
Нагадаємо, що РФ протягом 3 травня здійснила масований обстріл Херсону, внаслідок чого загинули 23 людини.
Зазначимо, що цими вихідними у Херсоні комендантська година триватиме 58 годин поспіль.
Фото: скрін з відео Факти ICTV/Олександра Ченкова