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Україна
Олександра Ченкова

Через комендантську годину та теракт РФ: з Херсону до Одеси збільшився потік переселенців

Через комендантську годину та теракт РФ: з Херсону до Одеси збільшився потік переселенців

В Одесу приїжджають евакуаційні автобуси з Херсону. Людей, що евакуюються, побільшало через останній теракт і дводобову комендантську годину.

Про це повідомляє журналіст Фактів ICTV Олександра Ченкова.

При цьому на день прибуває до 100 осіб, більшість – родини з дітьми, пенсіонери та люди з інвалідністю.

В Одесі людей зустрічають волонтери, їм готові надати житло, гуманітарну, юридичну та фінансову допомогу. Також з людьми спілкуються психологи.

Евакуацію організовує Херсонська військова обласна адміністрація. Людей вивозять з міста через дводобову комендантську годину, що буде оголошена цими вихідними. Втім, деякі херсонці самі вирішили евакуюватися після останнього масштабного обстрілу міста 3 травня.

Найближчими днями в Одесі очікують прийняти ще до 300 херсонців.

Нагадаємо, що РФ протягом 3 травня здійснила масований обстріл Херсону, внаслідок чого загинули 23 людини.

Зазначимо, що цими вихідними у Херсоні комендантська година триватиме 58 годин поспіль.

Фото: скрін з відео Факти ICTV/Олександра Ченкова

Війна в Україні, Евакуація, Одеса, Херсон
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