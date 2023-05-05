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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Френсіс Фукуяма та Пол Нерс стали новими амбасадорами United24

Френсіс Фукуяма, Пол Нерс

Американський філософ Френсіс Фукуяма став амбасадором фандрайзингової програми United24.

Він збиратиме кошти на гуманітарне розмінування території України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

– 170 тис. кв. км забруднені мінами та снарядами, що не розірвалися. Не всі країни у світі мають таку площу, яку ми маємо зробити безпечною, – сказав Зеленський на саміті United24.

Ще одним новим напрямом роботи платформи стане Наука і освіта, амбасадором виступить лауреат Нобелівської премії Пол Нерс.

– З часів Другої світової війни Європа не бачила такого варварського знищення інфраструктури освіти. Сотні шкіл, десятки університетів у руїнах. Ці російські удари не випадкові, – сказав президент.

Зеленський нагадав, що у перший рік платформа United24 зосередилася на трьох напрямах – оборона та розмінування, медицина та відновлення держави.

За словами президента, робота платформи довела, що “глобальний фандрайзинг у сфері оборони реальний”.

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