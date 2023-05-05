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Гучно надвечір: у Запоріжжі лунають вибухи

Гучно надвечір: у Запоріжжі лунають вибухи
Фото: Pixabay

У Запорізькій області лунають вибухи, в області оголошено повітряну тривогу.

Про це пишуть ЗМІ. Очікуємо на офіційну інформацію.

Чи є руйнування та постраждалі, наразі не відомо.

Нагадаємо, що уночі 3 травня російські війська завдали двох ударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Внаслідок атаки було зруйновано один будинок, ще майже 40 залишились без вікон.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 436-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Запоріжжя, Російська агресія
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