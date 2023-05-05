Потребує перевіркиМаліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Гучно надвечір: у Запоріжжі лунають вибухи
У Запорізькій області лунають вибухи, в області оголошено повітряну тривогу.
Про це пишуть ЗМІ. Очікуємо на офіційну інформацію.
Чи є руйнування та постраждалі, наразі не відомо.
Нагадаємо, що уночі 3 травня російські війська завдали двох ударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Внаслідок атаки було зруйновано один будинок, ще майже 40 залишились без вікон.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 436-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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