Маляр: у ЗСУ служить 42 тис. жінок, з них 5 тис. – на передовій

У Збройних силах України служить 42 тис. жінок, 5 тис. з яких – на передовій.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона продемонструвала фотографії команди радників з гендерних питань ЗСУ.

– Про них не пишуть і не знімають сюжети. Тим часом вони працюють у військах. Щодня роблять свою важливу роботу. Опікуються забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у війську, – написала заступниця міністра.

Маляр каже, що повномасштабне вторгнення Росії поставило команду з гендерних питань ЗСУ перед новими викликами.

За даними заступниці міністра оборони, сьогодні Збройні сили України налічують 42 тис. жінок-військовослужбовиць, а разом з цивільними працівницями – 60 тис.

– З них 5 тис. на передовій. На жаль, 107 жінок загинуло і є поранені. Українські жінки в строю, боронять державу так само, як і чоловіки, – написала вона.

Вона наголосила, що рівність – це не лише про жінок, оскільки сьогодні є чоловіки, які за рішенням суду одноосібно виховують дітей, хоч разом з тим підлягають мобілізації.

Фото: Ганна Маляр

Джерело: Ганна Маляр

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