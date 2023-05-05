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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Планують “евакуювати” 70 тис. українців: Андрющенко про дії окупантів на Запоріжжі

дитина плаче
Фото: Pixabay

Окупаційна влада Запоріжжя відправила 40 автобусів з Бердянська на “евакуацію” дітей.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у месенджері Telegram.

Він зазначив, що за планом “евакуація” дітей мала відбуватись із кількох населених пунктів Запорізької області: Токмак, Пологи, Григорівка, Олексіївка, Чернігівка, Комиш-Зоря, Кам’янка, Благовіщенка, Розівка, Шевченкове, Андріївка, Тимошівка.

За інформацією Андрющенка, у першій половині дня по трасі Маріуполь – Запоріжжя пройшло п’ять колон автобусів у кількості 5-8. Їх супроводжували військові окупанти.

Пізніше приблизно о 15:00 біля села Нікольського Маріупольського району теж у супроводі воєнізованих осіб було зафіксовано рух чотирьох автобусів. Два були порожні, ще два із цивільними.

— Місцеві неохоче віддають дітей на “евакуацію”, тому автобуси повертаються майже пустими. Подібне відбувалось на Херсонщині перед “жестом доброї волі”, – написав Андрющенко.

Радник мера Маріуполя опублікував у Telegram також стриншот одного з окупантів щодо рішення про “евакуацію”. Замість “евакуації” було вжито термін “тимчасове переміщення” (“временное перемещение”).

Крім того йшлося, що збираються вивозити насамперед літніх людей, дітей з батьками та пацієнтів лікувальних закладів. Андрющенко назвав цей допис: Від авторів “Паники нет”.

Андрющенко додав, що загалом окупанти планують примусову депортацію до Бердянська щодо 70 тис. українців.

Про плани окупантів вивезти людей до Бердянська під приводом “евакуації” повідомляв і мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, причиною таких дій окупанти називають загострення на лінії бойового зіткнення.

Федоров повідомляв, що російські загарбники розпочали термінову “евакуацію” населення з Пологів, Токмака й Молочанська, що на окупованій частині Запорізької області.

Бердянськ, Війна в Україні, Депортація, Запорізька область, Російська агресія
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