Росіяни навчилися перешкоджати роботі систем HIMARS – CNN

Останнім часом Росія все частіше перешкоджає роботі американської артилерійської ракетної системи HIMARS в Україні.

CNN з посиланням на джерела пише, що загарбники використовують електронні перешкоди, щоб вивести з ладу систему наведення на ціль за допомогою GPS. Це призводить до того, що ракети не влучають у ціль.

Ракетні системи середнього радіусу дії HIMARS були визнані такими, що змінюють правила гри і відіграють ключову роль у війні з моменту їхнього прибуття в Україну влітку 2022 року. Але в останні місяці системи стають дедалі менш ефективними через блокування з боку Росії.

Повідомляється, що українським військовим за підтримки США довелося вигадувати різні обхідні шляхи, щоб протистояти російським зусиллям з глушіння сигналу.

— Це постійна гра в кішки-мишки з пошуку контрзаходів проти глушіння. І незрозуміло, наскільки ця гра є стійкою в довгостроковій перспективі, – сказав представник Пентагону.

Зважаючи на те, що незабаром очікується великий український контрнаступ і Україна покладається на HIMARS, рішення, які допоможуть українським військам досягти значного прогресу, стають ще більш пріоритетними.

В інтерв’ю CNN бригадний генерал армії США у відставці Стівен Андерсон наголосив, що одна справа – стримувати росіян там, де вони зараз перебувають. Інша справа – вигнати їх звідти. Він додав, що вони рік там окопувалися.

Він зазначив, що HIMARS надзвичайно важливі, і українці мають “зберігати ці системи у грі й продовжувати використовувати їх, щоб мати можливість наносити ефективні глибокі удари”.

На сьогодні Україна отримала 18 американських систем HIMARS, і США зобов’язались надіслати ще 20. А регулярні оголошення адміністрації Байдена про надання Києву військової допомоги на сотні мільйонів доларів включають боєприпаси GMLR для HIMARS, але їхню точну кількість не називають.

Як зазначає CNN, США також допомогли українцям знайти і знищити російські глушилки. У секретних документах Пентагону це називалося пріоритетним завданням.

— Ми продовжуватимемо відстоювати/рекомендувати, щоб ці перешкоди були виведені з ладу/знищені в максимально можливій мірі, – йдеться в одному з документів.

Глушіння GPS може також вплинути на інші “розумні” американські боєприпаси, як-от високоточні артилерійські снаряди Excalibur , що випускаються з гаубиць, і бомби JDAM. У витоку документа Пентагону йдеться, що JDAM є особливо вразливими до виведення з ладу.

Американський чиновник підтвердив CNN, що США консультували українців щодо того, як ідентифікувати та знищити російські глушилки.

Напередодні Міноборони України показало, як зберігає американські РСЗВ HIMARS, а також повідомило, що досі не було знищено жодної установки.

Джерело : CNN

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