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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Росіяни навчилися перешкоджати роботі систем HIMARS – CNN

український військовий біля HIMARS
Фото: Getty Images

Останнім часом Росія все частіше перешкоджає роботі американської артилерійської ракетної системи HIMARS в Україні.

CNN з посиланням на джерела пише, що загарбники використовують електронні перешкоди, щоб вивести з ладу систему наведення на ціль за допомогою GPS. Це призводить до того, що ракети не влучають у ціль.

Ракетні системи середнього радіусу дії HIMARS були визнані такими, що змінюють правила гри і відіграють ключову роль у війні з моменту їхнього прибуття в Україну влітку 2022 року. Але в останні місяці системи стають дедалі менш ефективними через блокування з боку Росії.

Повідомляється, що українським військовим за підтримки США довелося вигадувати різні обхідні шляхи, щоб протистояти російським зусиллям з глушіння сигналу.

— Це постійна гра в кішки-мишки з пошуку контрзаходів проти глушіння. І незрозуміло, наскільки ця гра є стійкою в довгостроковій перспективі, – сказав представник Пентагону.

Зважаючи на те, що незабаром очікується великий український контрнаступ і Україна покладається на HIMARS, рішення, які допоможуть українським військам досягти значного прогресу, стають ще більш пріоритетними.

В інтерв’ю CNN бригадний генерал армії США у відставці Стівен Андерсон наголосив, що одна справа – стримувати росіян там, де вони зараз перебувають. Інша справа – вигнати їх звідти. Він додав, що вони рік там окопувалися.

Він зазначив, що HIMARS надзвичайно важливі, і українці мають “зберігати ці системи у грі й продовжувати використовувати їх, щоб мати можливість наносити ефективні глибокі удари”.

На сьогодні Україна отримала 18 американських систем HIMARS, і США зобов’язались надіслати ще 20. А регулярні оголошення адміністрації Байдена про надання Києву військової допомоги на сотні мільйонів доларів включають боєприпаси GMLR для HIMARS, але їхню точну кількість не називають.

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Пентагон

Як зазначає CNN, США також допомогли українцям знайти і знищити російські глушилки. У секретних документах Пентагону це називалося пріоритетним завданням.

— Ми продовжуватимемо відстоювати/рекомендувати, щоб ці перешкоди були виведені з ладу/знищені в максимально можливій мірі, – йдеться в одному з документів.

Глушіння GPS може також вплинути на інші “розумні” американські боєприпаси, як-от високоточні артилерійські снаряди Excalibur , що випускаються з гаубиць, і бомби JDAM. У витоку документа Пентагону йдеться, що JDAM є особливо вразливими до виведення з ладу.

Американський чиновник підтвердив CNN, що США консультували українців щодо того, як ідентифікувати та знищити російські глушилки.

Напередодні Міноборони України показало, як зберігає американські РСЗВ HIMARS, а також повідомило, що досі не було знищено жодної установки.

Джерело: CNN
HIMARS, Війна в Україні, Російська агресія, Росія, Україна
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